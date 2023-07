58:47

Nueva canción de la canadiense - todo un gran descubrimiento - Aphrose. Y el álbum de Arlo Parks que confirma que es una superestrella. Y lo mismo se puede aseverar de Devon Gilfillian. Desde tierras germanas la segunda entrega de Erobique, el tratado jamaicano de Bahama Soul Club. Las giras en España de Bette Smith o The Manhattan Transfer o la colaboración de Maiiah con The Angels Of Libra. Y ¿quién es Maxi Martínez? ¡Flashazo! Happy weekend. Salif Keita en Prineos Sur y en Noches del Botánico

DISCO 1 BAHAMA SOUL CLUB Zambujeira (4)

DISCO 2 DEVON GILFILLIAN The Recipe (2)

DISCO 3 APHROSE YaYa (ESCA)

DISCO 4 EROBIQUE Zambujeira (3)

DISCO 5 BAHAMA SOUL CLUB & Josephine Nightingale The Rooster Calls (3)

DISCO 6 ARLO PARKS Blades (ESCA)

DISCO 7 SALIF KEITA C,est Bon

DISCO 8 MAIIAH & THE ANGELS OF LIBRA I’m A Good Woman (ESCA)

DISCO 9 BETTE SMITH Whistle Stop (2)

DISCO 11 SEÑOR COCONUT Sweet Dreams (LOVELY REPRISES - 12)

DISCO 12 THE MANHATTAN TRANSFER The Speak Up Mambo (Cuéntame) (CD 1 - 16)

DISCO 13 MAXI MARTÍNEZ Cuánta ironía (10)