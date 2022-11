58:54

BLACK IS BLACK un viernes más alternando. Novedades y clásicos del funk disco house… Chicken Grass, LP GIOBBI y lo recientito de The Mighty Mogambos. El lunes próximo Joni MItchell cumplirá 79 años, de manera que escuchamos a Prince cantando a su icono musical favorito. El jueves que viene nos visitará Carmen Doorá y la oímos aquí cantando a Nina Simone y a Common y Lalah Hathaway cantando a Nina. Incluye saludito de Young Gun Silver Fox. Y Lizz Wright está de gira por España. Esta noche en Madrid.

DISCO 1 THE MIGHTY MOGAMBOS St. Pauli Second Line (ESCA)

DISCO 2 CHICKEN GRASS Snakebites Feat. Princess Shaw (1)

DISCO 3 THE TRAMMPS Disco Inferno (SATURDAY NIGHT FEVER - 17)

DISCO 4 AQUARIAN DRAM Fantasy (MADERFAKER - 15)

DISCO 5 EARTH WIND & FIRE Fantasy ( )

DISCO 6 YOUNG GUN SILVER FOX Tip Of The Flame (3)

DISCO 7 CARMEN DOORÁ Feeling Good (2)

DISCO 8 COMMON & LALAH HATHAWAY We Are Young, Gifted & Black (NINA SIMONE TRIBUTE - 10)

DISCO 9 PRINCE A Case Of You (A TRIBUTE TO JONI MITCHELL - 6)

DISCO 10 FUNKOOL ORCHESTRA Boogie With Your baby (GOLDEN RULES -13)

DISCO 11 GLEN ANTHONY HENRY Relax And Love (2)

DISCO 12 LP GIOBBI Forever And A Day feat Caroline Byrne Diplo Remix (ESCA)

DISCO 13 PAULINHO DA COSTA Carnival Of Colors (WELCOME TO THE BASEMENT - 15)

DISCO 14 LIZZ WRIGHT My Heart (2)