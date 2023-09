58:33

Eva era negra. Y Adán también. Todos fuimos africanos como todos fuimos niños. Ayer Amy Winehouse hubiera cumplido 40 años. Estrenos de lo nuevo de the Mastersounds, de Myles Sanko colaborando con EDBL y Jackson Mathod, de Allison Russell o de Calequi y Las Panteras y recuerdos: Goldie, Erci Benét, Puff Johnson, Tom Browne y Melba Moore. Feliz fin de semanas Evas y Adanes.

DISCO 1 THE NEW MASTERSOUNDS Hey, It's Alright (Sandro Bianchi Remix) (ESCA)

DISCO 2 AMY WINEHOUSE Tears Dry On Their Own (Al Usher Remix) (1)

DISCO 3 EDBL & JACKSON MATHOD feat. Myles Sanko Cold (ESCA)

DISCO 4 WUKI Sunshine (My Girl) (ESCA)

DISCO 5 ALLISON RUSSELL Eve Was Black (5)

DISCO 6 PUFF JOHNSON All Because Of You (7)

DISCO 7 GOLDIE & Justina Curtis CrytalClear (CD 2 - 9)

DISCO 8 ERIC BENÉT & FAITH EVANS Dust In The Wind (8)

DISCO 9 ANGELS OF LIBRA Crystal Clear (CD 2 - 9)

DISCO 11 TOM BROWNE & Bobby Lyle Bounce (8)

DISCO 12 CALEQUI Y LAS PANTERAS Sampa (ESCA)

DISCO 13 MELBA MOORE Pick Me Up, I'll Dance (12_ Mix) (ESCA)