58:36

Energía nueva y eterna, novedad y clásica. Música negra para sentir, para bailar, para alegrar este nuevo fin de semana. Wuki, Devon Gilfillian, Emili Sandé, EDBL con el trompetista Jackson Mathod o The New Mastersounds nos presentan sus canciones nuevas y las combinamos con temas de fondo ilustre de mi fonoteca particular: Herb Alpert, Odyssey, The Clark Sisters, Amii Steart…George Duke. Energía negra.

DISCO 1 GEORGE DUKE Positive Energy (Cara 2 Corte 4)

DISCO 2 WUKI Sunshine (My Girl) (ESCA)

DISCO 3 EDBL & JACKSON MATHOD feat. Myles Sanko Cold (ESCA)

DISCO 4 HERB ALPERT Ruta 101 (Cara 2 Corte 1)

DISCO 5 LOLETTA HOLLOWAY All About The Paper (SALSOUL - CD1 - 5) 2012

DISCO 6 ODYSSEY Inside out (Cara 1 Corte 2)

DISCO 7 DEVON GILFILLIAN Inma, Let My Body Move (6)

DISCO 8 ALLISON RUSSELL Eve Was Black (5)

DISCO 9 THE CLARK SISTERS Time Out (Cara 1 45 RPM )

DISCO 11 EMELI SANDÉ How Were We To Know (ESCA)

DISCO 12 AMII STEWART Friends (Cara 1 Corte 1 45 RPM)

DISCO 13 THE NEW MASTERSOUNDS Hey, It's Alright (Sandro Bianchi Remix) (ESCA)