58:50

Black Is Black... El efecto de las músicas negras en nuestro ánimo de los fines de semana. Lio. Nuevo de Steffen Morrison, Tristan Simone o The Bamboos y joyitas perdidas de Bernard Edwards (Chic), Narada Michael walden. Kylie Aludiste, The Dynamites, Alexander O’Neal o Wu-Tang Clan. Del soul al hip hop más excelso pasando por el funk de Funkadelic, Cameo o Plan B. Feliz de semana en clave negra.

DISCO 1 STEFFEN MORRISON Stand Up

DISCO 2 ALEXANDER O’NEAL Criticize

DISCO 3 TRISTAN SIMONE Music Is Dead

DISCO 4 FUNKADELIC Freak Of The Week

DISCO 5 NARADA MICHAEL WALDEN Reach out (I’ll Be There)

DISCO 6 BERNARD EDWARDS Love Is Missing FromOur Lives

DISCO 7 TRAVIS SCOTT Butterfly Effect

DISCO 8 WU-TANG CLAN America (AMERICA IS DYING…)

DISCO 9 CAMEO Candy

DISCO 10 THE BAMBOOS I Don't Wanna Stop w. Melbourne Symphony Orchestra

DISCO 11 KYLIE AULDIST Gotsta Get Me Some

DISCO 12 THE DYNAMITES Do The Right Thing

DISCO 13 THE DELLS vs. THE DRAMATICS Love Is Missing FromOur Lives

DISCO 14 PLAN B ill Manors