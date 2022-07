59:01

Ayer y hoy de estas músicas negras se confunden. Las novedades de esta temporada de Shirley Davis, Post Malone, H.E.R., Saphie Wells o DNCE combinadas con una remesa de producciones de Quincy Jones y otra dedicada a Stephanie Mills. Y siempre hay un momento para la añorada Teena Marie. Nuestra bienvenida más negra al club.

DISCO 1 QUINCY JONES Call Me Mr. Tibbs (Main Title)

DISCO 2 QUINCY, RAY CHARLES & CHAKA KHAN I’ll Be Good To You

DISCO 3 BROTHERS JOHNSON Welcome To The Club

DISCO 4 H.E.R. Dance To The Music From 'Minions_ The Rise of Gru' Soundtrack

DISCO 5 SHIRLEY DAVIS & THE SILVERBACKS It’s All Right

DISCO 6 TEENA MARIE OOO La La La

DISCO 7 ROBERT GLASPER & STEVIE WONDER Right On Brotha (11)

DISCO 8 SAPHIE WELLS Time

DISCO 9 DNCE Move

DISCO 10 POST MALONE feat. Roddy Rich Cooped Up

DISCO 11 STEPHANIE MILLS Never Knew Love Like This Before

DISCO 12 STEPHANIE MILLS Top Of My List

DISCO 13 STEPHANIE MILLS Pilot Error