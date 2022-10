58:51

Bienvenid@s de nuevo a nuestro club. Arrancamos vuestro fin de semana “Black” combinando grandes temas dance repescados del olvido - de Cherelle, Alexander O’Neal, Rose Royce… - junto a discos actuales de Chicken Grass, C’ammafunk, Judit Neddermann. o Nicki Minaj. Y para terminar el saxofonista Ernie Watts reunido con Gilberto Gil para empatizar y servir de aperitivo del programa siguiente de Carlos Galilea. Hoy sale el tercer disco de Young Gun Silver Fox.

DISCO 1 OFF SHORE I Can’t Take The Power (THIS BEAT IS HOT - 4)

DISCO 2 NICKI MINAJ Super Freak Girl (Explicit) (ESCA)

DISCO 3 ROSE ROYCE Love Is In The Air (MADERFAKER - 12)

DISCO 4 BABY ROSE Fight Club feat. Georgia Muldrow (ESCA)

DISCO 5 CHERELLE Affair (Cara 1 Corte 4)

DISCO 6 YOUNG GUN SILVER FOX Tip Of The Flame (ESCA)

DISCO 7 ALEXANDER O’NEAL What Is This Thing Called Love (THIS BEAT IS HOT - 4)

DISCO 8 SIMONE HAINES Yeah yeah Yeah (BLACK HISTORY - 6)

DISCO 9 JUDIT NEDDERMANN, VERNAT Tú (ESCA)

DISCO 10 CHICKEN GRASS Have a Break (6)

DISCO 11 THE BLAXOUND Plata o Plomo (GOLDEN RULES - 4)

DISCO 12 C’AMMAFUNK Fly High (6)

DISCO 13 ERNIE WATTS & GILBERTO GIL Gondwana (9) 4’32’’