58:58

Womack & (Linda) Womack, Whitney Houston, Shirley Davis, las hermanas Sey de la Barcelona más africana o Ariana Grande y Chaka Khan juntas son voces que se unen a la gran cantante y compositora Valerie Simpson en este viernes día de su 77º cumpleaños. Voces femeninas y rarezas de Kool & The Gang, Black Machine o del trío de Joe Tatton. Todo para arrancar este finde con ánimo y cuerpo al son de la música negra. Black is Black. Feliz descanso en negro.

DISCO 1 CHICKEN GRASS Have A Break

DISCO 2 VALERIE SIMPSON Sinner Man (Don’t Let Him Catch You)

DISCO 3 THE SEY SISTERS What0s Freedom For You

DISCO 4 EARL DAWKINS & the Lewis Express Secret Universe (EARLY WORKS)

DISCO 5 THE JOE TATTON TRIO Bang Bang Boogaloo (EARLY WORKS)

DISCO 6 SHIRLEY DAVIS AND THE SILVERBACKS Take Out The Trash (ESCA)

DISCO 7 WHITNEY HOUSTON How Will I Know (Cara Corte)

DISCO 8 KOOL & THE GANG JAMES “JT” TAYLOR In The Hood

DISCO 9 IANN DIOR I Find It Hard (ESCA)

DISCO 10 BLACK MACHINE Jazz Machine

DISCO 11 ARIANA GRANDE & CHAKA KHAN Nobody

DISCO 12 WOMACK & WOMACK Baby I’m Scare of You

DISCO 13 VALERIE SIMPSON Keep It Coming