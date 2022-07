58:50

Herbie Hancock está de gira por España. Y cositas nuevas como el impacto de las hermanas Sey, quienes desde Cataluña - como arema Arega -ya nos sorprendieron en 2015 con su primer disco “Let freedom ring”. También Chicken Grass que desde Finlandia y tras veinticinco años de tocar juntos y desarrollar un sonido muy propio, acaban de publicar su primer disco homónimo. Y, como no, el regreso de los Renegados del Jazz, éstos desde Alemania, con su empeño exitoso de que nos movamos en las pistas de baile o en el comedor de casa. Vamos a expresar lo que sentimos. Y el tema nuevo de H.E.R. para la película “Minions, The Rise Of Gru”.

DISCO 1 HERBIE HANCOCK Junku (SOUND-SYSTEM - Cara 2 Corte 1)

DISCO 2 HERBIE HANCOCK Hang Your Hands Up (ESCA)

DISCO 3 HERBIE HANCOCK Gentle Thoughts (ESCA)

DISCO 4 THE SEY SISTERS Black African Woman (4)

DISCO 5 CHICKEN GRASS Have a Break (6)

DISCO 6 REGEGADES OF JAZZ Just Stirred feat. Laura Vane & Diesler (ESCA)

DISCO 7 H.E.R. Dance To the Music (ESCA)

DISCO 8 JUNIE Rappin’ About Rappin’ (8)

DISCO 9 PRINCE Velvet Kitty Cat (Cd 2 - 8)

DISCO 10 TAYLOR DAYNE Can’t Get Enough Of Your Love (1)

DISCO 11 INCOGNITO Love, Joy & Understanding (4)

DISCO 12 JAZMINE SULLIVAN Baltimore (NINA REVISITED - 5)

DISCO 13 AREMA AREGA So Wrong (ESCA)

DISCO 14 INCOGNITO Black African Woman (15)