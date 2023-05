Como lo oyes

58:30

Cositas nuevas de Devon Gilfillian, Steffen Morrison, Pinkpantheress,Jayda G., Angels Of Libra,… Y temas de fondo de fonoteca personal: Patti LaBelle, A Taste Of Honey, Phoebe Snow, Warm Excursion o Sylvia. Black Is black, como cada viernes en la única emisora posible. El martes 2 de mayo Angel Boffill cumplió 69 años. Y un homenaje black a Gordon Lightfoot.

DISCO 1 UNITED 8 Getting Up Town

DISCO 2 A TASTE OF HONEY Boogie Oogie Oogie

DISCO 3 DEVON GILFILLIAN Imma Let My Body Move

DISCO 4 ULTRA NATÉ, AMBER & JOCELYN BROWN If you Could Read My Mind

DISCO 5 JAYDA G Circle Back Around

DISCO 6 ANGELS OF LIBRA & MILO MILONE Gabriel

DISCO 7 STEFFEN MORRISON Respect Yourself

DISCO 8 YOUNG GUN SILVER FOX Moonshine

DISCO 9 PINKPANTHERESS & Willow Where Are You

DISCO 11 WARM EXCURSION (TERRIBLE THREE) Hang Up Pt. 1

DISCO 12 PHOEBE SNOW Best Of My Love

DISCO 13 ANGELA BOFFILL Under The moon And Over The Sky

DISCO 14 ZUCO 103 Meio TELENOVA

BONUS TRACK SYLVIA Pillow Talk