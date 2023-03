58:40

Anteayer miércoles George Benson cumplió 80 años y ayer Chaka Khan celebró los 70. Así que hacemos una selección de temas de ambos para levantar el ánimo de cara a este fin de semana.

DISCO 1 GEORGE BENSON We All Remember Wes [Live] (THE BEST OF)

DISCO 2 CHAKA KHAN I Feel For You

DISCO 3 GEORGE BENSON Turn Your Love Around (THE BEST OF)

DISCO 4 CHAKA KHAN Ain’ Nobody (EPIPHANY - THE BEST)

DISCO 5 GEORGE BENSON On Broadway (THE BEST OF)

DISCO 6 CHAKA KHAN I’m Every Woman (EPIPHANY - THE BEST)

DISCO 7 GEORGE BENSON The Ghetto (ABSOLUTE BENSON)

DISCO 8 CHAKA KHAN Love You All My Lifetime (THE WOMAN I AM)

DISCO 9 GEORGE BENSON Nuthin’ But A Party (SONGS AND STORIES)

DISCO 10 CHAKA KHAN & Mary J. Blige Disrespectful (FUNK THIS)

DISCO 11 GEORGE BENSON Give Me The Night [Live] (7’27) 1979

DISCO 12 RUFUS & CHAKA KHAN Stay (ESCA) STREET PLAYER

DISCO 13 GEORGE BENSON Summer Love (THAT’S RIGHT)