Hace nueve años que Antonio Fernández, maestro irrepetible de la radio musical, no está con nosotros. He aquí, una vez más, nuestro homenaje agradecido con algunos artistas que él solía programar en sus distintos espacios en esta misma casa, ya en Radio Juventud ("Selección 15") como en Radio3 y en La 2 de TVE (Área Reservada).

DISCO 1 GEORGE BENSON Breezin’

DISCO 2 AL JARREAU Breakin’ Away

DISCO 3 RANDY CRAWFORD &THE CRUSADERS Street Life

DISCO 4 EARTH WIND & FIRE Let’s Groove

DISCO 5 AIRPLAY After The Love Has Gone

DISCO 6 CHIC Good Times

DISCO 7 TOTO 99

DISCO 8 DENIECE WILLIAMS I Found Love

DISCO 9 KOOL & THE GANG Celebration

DISCO 10 SHAKATAK Night Birds

DISCO 11 MICHAEL FRANKS The Camera Never Lies

DISCO 12 YELLOWJACKETS & BOBBY CALDWELL Lonely Weekend

DISCO 13 THE DOOBIE BROTHERS What A Fool Believes

DISCO 14 ROBERTA FLACK & DONNY HATHAWAY Back Together Again