El californiano Bart Davenport regresa a España con su nuevo disco “Episodes”, una docena de canciones bajo el influjo de The Byrds y otras raíces de los años sesenta. Está de gira y viene a charlar y tocar, lo mismo que Ward Hayden & The Outliers que llegan desde la otra costa de Estados Unidos. Los bostonianos han grabado nuevo álbum mejorando lo anterior: “Free Country”. Y os anunciamos que el jueves celebraremos 20 años de “Pájaros Mojados” de Quique González y entrevistamos a Gaby Moreno que también está de bolos por nuestro país.

DISCO 1 BART DAVENPORT 99 Forever (10)

DISCO 2 BART DAVENPORT It’s You (1)

DISCO 3 BART DAVENPORT Easy Listeners (4)

DISCO 4 BART DAVENPORT Strange Animal (8)

DISCO 5 GABY MORENO Nobody’s wrong (ESCA)

DISCO 6 WARD HAYDEN & THE OUTLIERS Nothing To Do (For Real This Time) (FREE COUNTRY - 1)

DISCO 7 WARD HAYDEN & THE OUTLIERS I’Die For You (FREE COUNTRY - 3)

DISCO 8 WARD HAYDEN & THE OUTLIERS Hackensack (CAN’T JUDGE A BOOK - 1)

DISCO 9 QUIQUE GONZÁLEZ Miss Camiseta. Mojada (5)