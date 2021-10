59:03

Antonio Fernández fue una de las grandes figuras de la época gloriosa de la Fm Musical. Desde Radio Juventud, después Radio 3, sus programas “Selección 15” o “Área Reservada” fueron guía prescriptora para muchos que huíamos de radiofórmulas y queríamos estar al día de la última música allende nuestras fronteras. Su primera etapa en Radio Juventud nos descubrió a los músicos más estratosféricos de la fusión del jazz, el funk, el rock, el soul, o de la música de fusión latina. Santana, Earth Wind & Fire, Diana Ross, Al Jarreau, George Benson, Rufus, Kool & The Gang, Michael Jackson, Randy Crawford, Chicago, Kurtis Blow, Stevie Wonder, y eso que se empezó a denominar West Coast Sound, el de Michael McDonald, Bob Scaggs, Valerie Carter, Christopher Cross, Airplay, Toto, Nicolette Larson, Bobby Caldwell, Marc Jordan,… Gino Vannelli.

DISCO 1 NEIL LARSEN Café Pacifica (9)

DISCO 2 GINO VANNELLI The River Must Flow ft. Brian McKnight (ORDENADOR)

DISCO 3 EDITH SALAZAR Si no es por ti (1)

DISCO 4 ANGELA BOFILL Something About You (Cd 1 - 7)

DISCO 5 KENNY LOGGINS This is It (3)

DISCO 6 MICHAEL FRANKS Your Secret’s Safe With Me (10)

DISCO 7 NATALIE COLE Tell Me All About It (2)

DISCO 8 VALERIE CARTER Crazy (1)

DISCO 9 TOTO Somewhere Tonight (7)

DISCO 10 BOZ SCAGGS Hollywood (Cara 2 Corte 1)

DISCO 11 TOM JANS Why Don't You Love Me (2)

DISCO 12 CHAKA KHAN & MICHAEL Mc DONALD You Belong To Me (11)

DISCO 13 RANDY CRAWFORD Rio De Janeiro Blue (8)