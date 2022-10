59:03

Primera parte de la nueva serie “Arpegios”. Un repertorio con base instrumental de arpegios de guitarra o acordes desplegados por dedos mágicos de guitarristas, de músicos especiales: Paul McCartney, Paul Simon, James Taylor, Duane Allman, Joni Mitchell, Dan Fogelberg, Antonio Vega, Pat Simmons de los Doobie Brothers, Sting… Una programa reposado con un sonido preferentemente del rock americana de los años setenta del siglo pasado. Créme de la créme.

DISCO 1 THE ALLMAN BROTHERS BAND Little Martha (9)

DISCO 2 THE BEATLES Blackbird (CD 3 - 9)

DISCO 3 CROSBY STILLS & NASH Helplessly Hoping (CD 1 - 5)

DISCO 4 SIMON & GARFUNKEL Kathy’s Song (17)

DISCO 5 JONI MITCHELL Little Green (3)

DISCO 6 JACKSON BROWNE Something Fine (6)

DISCO 7 JAMES TAYLOR Something In the Way She Moves (1)

DISCO 8 DAN FOGELBERG Comes And Goes (2)

DISCO 9 SHERYL CROW Strong Enough (3)

DISCO 10 KANSAS Dust In The Wind ( )

DISCO 11 ANTONIO VEGA Tesoros (4)

DISCO 12 CAT STEVENS The Wind (1)

DISCO 13 INDIGO GIRLS The Power Of Two (5)

DISCO 14 THE DOOBIE BROTHERS Black Water ( )

DISCO 15 STING The Shape Of A Heart (10)