58:42

Antonio Vega nació el 16 de diciembre de 1957 en Madrid y Dan Fogelberg murió el 16 de diciembre de 2007 a los cincuenta y seis años en Deer Isle, Maine. Sus vidas... sus palabras, sus pensamientos, sus sentimientos... en sus canciones. Nos adelantamos a mañana.

DISCO 1 ANTONIO VEGA Horizons (DE UN LUGAR PERDIDO - 9)

DISCO 2 DAN FOGELBERG Part Of The Plan (TRIBUTE TO NICOLETTE LARSON - 2)

DISCO 3 NACHA POP Lucha de gigantes (EL MOMENTO - 7)

DISCO 4 DAN FOGELBERG Dancing Shoes (NETHERLANDS - 3)

DISCO 5 ANTONIO VEGA Antes de haber nacido (EN DIRECTO - 2)

DISCO 6 DAN FOGELBERG Heart Hotels (PHOENIX - 7)

DISCO 7 ANTONIO VEGA Como La Lluvia al Sol (ANATOMÍA DE UNA OLA - 2)

DISCO 8 DAN FOGELBERG Old Tennessee (ANGEL CAPTURED - 4)

DISCO 9 DAN FOGELBERG & TIM WEISBERG Hurtwood Alley (6)

DISCO 10 NACHA POP Con tal de regresar (DIBUJOS ANIMADOS - 5)

DISCO 11 DAN FOGELBERG Stars (HOME FREE - 2)

DISCO 12 ANTONIO VEGA Tesoros (NO ME IRÉ MAÑANA - 18)

DISCO 13 DAN FOGELBERG Think What You’ve done (HIGH COUNTRY SNOWS - 10)

DISCO 14 ANTONIO VEGA Ángel de Orión (3000 NOCHES CON MARGA - 3)