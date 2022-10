59:03

Dos invitados, dos. Desde Barcelona y el resto del mundo regresa al programa la trompetista, cantante, compositora Andrea Motis que llega a Madrid para participar en el FeminaJazz Festival que se está celebrando esta semana. Y nos reencontramos con el madrileño Nacho Béjar seis años y medio después. Este enorme cantante-compositor con luz y talento propios que Antonio Vega veneraba y del que grabó temas como “Para bien o para mal”, “Agua del Río” o “Tuve que correr”, actuará por vez primera en años este sábado en Jazzville, Madrid.

DISCO 1 ANDREA MOTIS Para qué discutir con Madam

DISCO 2 NACHO BÉJAR Boca de azúcar y sal

DISCO 3 ANDREA MOTIS Babies

DISCO 4 ANDREA MOTIS I Didn’t Tell Them Why

DISCO 5 QUIQUE GONZÁLEZ Por caminos estrechos

DISCO 6 NACHO BÉJAR Tuve que correr

DISCO 7 SONORA Arquitectura de la Soledad

DISCO 8 NACHO BÉJAR Para bien y para mal