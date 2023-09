Como lo oyes

58:42

Amy Winehouse cumpliría hoy 40 años. Celebramos algunos momentos increíbles de su discografía y añadimos novedades de Santero y Los Muchachos, Los Hermanos Dalton, Peter Gabriel o Feist.

DISCO 1 AMY WINEHOUSE Back to Black (GLASTONBURY - 1)

DISCO 2 AMY WINEHOUSE Rehab ( AMY - 15)

DISCO 3 AMY WINEHOUSE You Know I’m Not Good (THE SOUL OF…UNPLUGGED - 4)

DISCO 4 AMY WINEHOUSE Monkey Man - Live At I-Tunes Festival London2007 (ESCA)

DISCO 5 AMY WINEHOUSE Tears Dry On Their Own (BACK TO BLACK - 7)

DISCO 6 AMY WINEHOUSE Cupid (BACK TO BLACK CD 2 - 2)

DISCO 7 LOS HERMANOS DALTON Ya viene el sol (1)

DISCO 8 SANTERO Y LOS MUCHACHOS Día de los Muertos (ESCA)

DISCO 9 ALEXIS EVANS Do Something (5)

DISCO 10 GLENN SCHWARTZ Collingwood Fire (TELL EVERYBODY! - 12)

DISCO 11 AMY WINEHOUSE Help Yourself (FRANK)

DISCO 12 PETER GABRIEL Olive Tree (Bright-Side Mix) (ESCA)

DISCO 13 AMY WINEHOUSE The Girl From Ipanema (LIONESS: HIDDEN TREASURES - 7)