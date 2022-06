58:50

Artistas de nueva generación - Cigarettes After Sex, William Beckmann, Emily Wells, Molly Tuttle - combinados con solistas y bandas de los mejores días del country-rock y afines: Eagles, Poco, Ozark Mountain Daredevils o Pousette -Dart Band.

DISCO 1 CIGARETTES AFTER SEX Heavenly (BART - 12)

DISCO 2 WILLIAM BECKMANN In The Dark (BART - 11) Avanzado 45 segs

DISCO 3 BART DAVENPORT Easy Listeners (4)

DISCO 4 BERNIE LEADON & MICHAEL GEORGIADES BAND The Sparrow (8)

DISCO 5 EAGLES Try And Love Again (8)

DISCO 6 TIMOTHY B. SCHMIDT Simple Man (BART - 4)

DISCO 7 POCO Staring At the Sky (8)

DISCO 8 Pictures (2)

DISCO 9 EMILY WELLS Blood Brother (BART - 17)

DISCO 10 THE OZARK MOUNTAIN DAREDEVILS It’s How You Think (8)

DISCO 11 JAMES TAYLOR You Can Close Your Eyes (8)

DISCO 12 MOLLY TUTTLE & GOLDEN HIGHWAY & GILLIAN WELCH Side Saddle (12)

DISCO 13 POUSETTE-DART BAND Amnesia (12)