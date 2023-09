58:58

La vaca tira al prado. ¿Y qué hace el vaquero cuando el rodeo se acaba? Canciones de ahora. Hermanos Gutiérrez que pronto estarán de gira española. Willie Nelson, 90 años cumplidos en abril, grabar su primer disco de blue-grass Las jóvenes estrellas del country del blue-grass, Margo Price, Bella White o Molly Tuttle y las veteranas como Tanya Tucker o Trisha Yearwood. Los discos maravillosos de The Delfines, Nat Myers y el enésimo de Neil Young que recupera para sus “Archivos” el álbum perdido. Y para recordar, tres de las mejores bandas de country-rock: Poco, The Ozark Mountain Daredevils e Eagles. Y la sorpresa de Canadá: Sarah Harrmer

DISCO 1 HERMANOS GUTIÉRREZ Hermosa Drive (2)

DISCO 2 NATALIE MERCHANT Song Of himself (CD 1 - 1)

DISCO 3 MOLLY TUTTLE & GOLDEN HIGHWAY Evergreen, OK(12)

DISCO 4 NEIL YOUNG Powderfinger (11)

DISCO 5 MARGO PRICE Time Machine (6)

DISCO 6 EAGLES Twenty One (2)

DISCO 7 TRISHA YEARWOOD New Kid In Town (COMMON THREAD : SONGS… - 9)

DISCO 8 TANYA TUCKER & BRANDI CARLILE Breakfast In Birmingham (3)

DISCO 9 THE OZARK MOUNTAIN DAREDEVILS Homemade Wine (10)

DISCO 10 SARAH HARMER Im A Mountain (4)

DISCO 11 WILLIE NELSON On The Road Again (ESCA)

DISCO 12 POCO Indian Summer (1)

DISCO 13 BELLA WHITE Break My Heart (4)