Hoy 26 de julio hace 10 años que J.J. Cale murió de un fallo cardíaco a los 74 años. Es más que notable la influencia de su forma de componer y de tocar la guitarra en otras figuras del rock y del blues, internacionales como Eric Clapton - quien a menudo grabó y popularizó joyas de Cale como “After Midnight” ya en el primer disco en solitario o “Cocaine” en su álbum “Slowhand”, y en su último álbum volvieron a colaborar juntos, además de haber grabado un disco como dúo - Mark Knopfler, Carlos Santana, John Mayer e incluso Bob Dylan o nacionales como Joaquín Sabina, Poch o Ángel Petisme, entre otros muchos. Este es nuestro homenaje a unos de mis favoritos de siempre, John Weldon Cale, a quien tuve el placer de entrevistar en 1994 en las oficinas del sello Virgin de Los Ángeles. J.J. Cale, el guitarrista, the Guitar Man.

DISCO 1 J.J.CALE Steve’s Song (CLOSER TO YOU)

DISCO 2 .J.CALE After Midnight (LIVE)

DISCO 3 J.J.CALE Magnolia (NATURALLY)

DISCO 4 J.J.CALE Cocaine (TROUBADOUR)

DISCO 5 J.J.CALE Sensitive Kind (“5”)

DISCO 6 J.J.CALE Carry On (SHADES)

DISCO 7 J.J.CALE City Lights (GRASSHOPPER)

DISCO 8 JJ CALE New Orleans (TRAVEL-LOG)

DISCO 9 J.J.CALE Artificial Paradise (“Number 10”)

DISCO 10 CHRISTINE LAKELAND Who Knows

DISCO 11 JJ CALE Old Blue (GUITAR MAN)

DISCO 12 J.J.CALE Another Song (TO TULSA AND BACK)

DISCO 13 J.J.CALE & ERIC CLAPTON Danger (THE ROAD TO ESCONDIDO)

DISCO 14 J.J.CALE Former Me (ROLL ON)

DISCO 15 J.J.CALE Go Downtown (STAY AROUND)