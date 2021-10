58:57

Canciones nuevas o renovadas caso de la versión que canta Lídia Pujol en su homenaje-conversación con Cecilia o las reeditadas del disco de Conor Oberst del álbum “Ruminations” 2016 o el disco inédito de Gerry Rafferty diez años después de su muerte. Y nuevas desconocidas las de otro disco póstumo reciente de Prince. Las canciones maravillosas de la banda sonora de la película “Flag Day” con Olivia y Eddie Vedder, Glen Hansard y Car Power. Nuevas como las de Jake Bugg, John Mayer, Leo Sidran, Santero y Los Muchachos o David Crosby.

DISCO 1 LEON BRIDGES Gold Diggers (Junior’s Fanfare) + Details (CROZ 17 +18 EN CONTINUO )

DISCO 2 GERRY RAFFERTY Baker Street (2)

DISCO 3 GERRY RAFFERTY Sign Of The Times (ORDENADOR) Rest In Blue

DISCO 4 OLIVIA VEDDER, GLEN HANSARD EDDIE VEDDER My Father's Daughter (JAKE BUGG - 12)

DISCO 5 JAKE BUGG All I Need (JAKE BUGG - 1)

DISCO 6 PRINCE 1000 Light Years From Here (4)

DISCO 7 DAVID CROSBY Ships In The Night (CROZ - 6)

DISCO 8 SAMANTHA PREIS Crayola Marker (ORDENADOR). Good News

DISCO 9 TEDESCHI TRUCK BAND Thorn Tree In The Garden (studio) (Layla - 12)

DISCO 10 SANTERO Y LOS. MUCHACHOS Noches al sol (CANTINA - )

DISCO 11 JOHN MAYER Wild Blue (SOB ROCK - 5)

DISCO 12 JEREMY ZUCKER & CHELSEA CUTLER You were good to me (ORDENADOR)

DISCO 13 LEO SIDRAN Trying Times (5)

DISCO 14 CONOR OBERST Next Of Kin (8)

DISCO 15 LÍDIA PUJOL Mi Primera Comunión (6)