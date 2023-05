Como lo oyes

58:35

Novedades internacionales. Visitas en este mes de Les Bains & The Glory Fires y de Theo Lawrence. Ocho años después de su anterior álbum: Natalie Merchant. Y Michelle Branch y Katie Melua se muestran en fotos de sus nuevos discos en estado de buena esperanza. La serie “Daisy Jones & The Six” con una maravillosa Riley Keough - nieta del Rey Elvis -. Las entregas sin pausa de Neil Young. Los descubrimientos: Los Hermanos Gutiérrez, Emm Gryner, The Everettes, Bella White o Ruston Kelly.

DISCO 1 HERMANOS GUTIÉRREZ & Dan AuerbachTres Hermanos

DISCO 2 THEO LAWRENCE How Do I Learn To Lose

DISCO 3 RUSTON KELLY Breakdown

DISCO 4 BELLA WHITE The Way I Oughta Go

DISCO 5 DAISY JONES (RILEY KEOUGH) & THE SIX Look At Us Now (Honeycomb)

DISCO 6 MICHELLE BRANCH Not My Lover

DISCO 7 KATIE MELUA Quiet Moves

DISCO 8 TALBOT, MOLINA, LOFGREN & YOUNG Fill My Cup

DISCO 9 NEIL YOUNG / THE DUCKS Human Highway

DISCO 10 LEE BAINS + THE GLORY FIRES Post-Life

DISCO 11 NATALIE MERCHANT Tower Of Babel

DISCO 12 EMM GRYNER The Second Coming

DISCO 13 THE EVERETTES Calling out Today

DISCO 14 CÉCILE McLORIN SALVANT Dites-Moi Que Je Suis Belle