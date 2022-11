36:56

Hoy en Color Neón nueva sesión musical espacial con canciones llegadas del siglo XXII.

Lista de canciones:

- JVKE - Golden hour (Jungle remix)

- Rusowsky - bamboo

- Ralphie Choo - lamento de una supernova

- MGMT - Little dark age

- Sega bodega - Salv goes to Hollywood

- KSLV Noh - Disaster

- Dirty K - Splash

- Com Truise - Klymaxx

- Lorn - Drawn out like an ache

- VIVX - Szytox

- Raphael Colantonio - Mind game