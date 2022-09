59:32

BERLIN: Cheek to cheek (3.21). F. Astaire. CARMICHAEL / WASHINGTON: The nearness of you (3.46). B. Benton. LERNER / LOEWE: I could have danced all night (4.04). B. Taylor. KERN / HARBACH: Smoke gets in your eyes (4.33). T. Monk. RODGERS / HART: My funny Valentine (3.28). A. Jamal. CHURCHILL / MOREY: Someday my prince will come (6.12). O. Peterson. RODGERS / HAMMERSTEIN: My favorite things (13.44). J. Coltrane. TRADICIONAL: My wild irish rose (5.21). K. Jarrett. McCOLL: The first time ever I saw your face (5.54). J. Scott