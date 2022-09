59:36

PARLAN: On the spur of the moment (7.59). H. Parlan. TURRE: In the spur of the moment (9.16). S. Turre. TURRE: Ray's collard greens (6.38). S. Turre. MINGUS / RUIZ: Dizzy moods (5.02). Mingus Big Band. TURRE: Descarga ahora (6.28). S. Turre. TURRE: Mongo and McCoy (10.30). S. Turre MONK: Reflections (6.51). S. Turre.