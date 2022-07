59:15

JACKSON: Reunion blues (6.41). O. Peterson. TOUSSAINT: Delore's boyfriend (3.35). A. Toussaint. BIRD: Hey little girl (2.38). A. Toussaint. PETERSON: Blues for H.G. (5.55). F. Gulda. SILVER: You gotta take a little love (5.25). H. Silver. MORTON: Mamanita (3.42). J. Brunetaud. REBENACK: Mac's boogie (4.01). Dr. John. JARRETT: Rio Part XI (3.20). K. Jarrett. LARKIN: Blues for Ruby (4.37). E. Larkin / R. Braff. ELLINGTON: Hy' a Sue (2.54). D. Ellington. CHATMAN: Everyday I have the blues (5.12). C. Basie / E. Fitzgerald.