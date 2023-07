Clásicos del jazz y del swing

59:50

ITURRALDE: Influencias (7.13). P. Iturralde. ROLLINS: Oleo (5.09). P. Iturralde / H. Hawes. TRADICIONAL / ITURRALDE: Bulerías (7.04). P. Iturralde / P. Lucía. ITURRALDE: Old friends (4.29). Modern Sax Quartet. ITURRALDE: Whole tone 12 (6.32). P. Iturralde. PORTER: I've got you under my skin (3.28). D. Hightower / P. Iturralde. CARMICHAEL / GORRELL: Georgia on my mind (7.03). D. Hightower / P. Iturralde. HIGHTOWER: Write me one sweet letter (4.29)..D. Hightower / P. Iturrald