59:37

EVANS: Peri's Cope (3.16). B. Evans. RODGERS / HART: My romance (7.12). B. Evans. KERN / CALDWELL: Once in a blue Moon illow weep for me (2.57). N. Cole. REINHARDT: Djangology (3.19). B. Lagrene. MONK: Rhythm a ning (8.04). B. Marsalis. SEALS: Bad blood (4.47). S. Seals. HAMPTON / GOODMAN: Flying home (4.45). D. Robillard / H. Ellis. DONALDSON / KAHN: Yes, Sir that's my baby (3.38). R. Brown. DONALDSON / KAHN: Love me or leave me (6.51). L. Young / T. Wilson. COOTS / GILLESPIE: You go to my head (3.09). L. Young / T. Wilson