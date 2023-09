59:31

ELLINGTON: Peter Panther Pather (3.19). N.H.O. Pedersen / M. Miller. KERN: All the things you are (11.37). N.H.O. Pedersen / M. Miller. KERN: I'm old fashioned (11.09). N.H.O. Pedersen / M. Miller. ELLINGTON: In my solitude (8.32). N.H.O. Pedersen / M. Miller. KOSMA / PREVERT: Autumn leaves (9.21). N.H.O. Pedersen / M. Miller. TIZOL / ELLINGTON: Caravan (14.35). N.H.O. Pedersen / M. Miller