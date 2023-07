58:07

GIBBS: Tanglewood '63 (6.19). M. Ozone / G. Burton. GIBBS: Tenor blooz (5.01). A. Pepper. MASSEY: Bakai (8.42). J. Coltrane. YOUMANS / CAESAR: Sometimes I'm happy (4.11). N. Cole. PEPPER: Patricia (19.42). A. Pepper. GERSHWIN: Someone to watch over me (4.34). E. Fitzgerald