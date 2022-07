59:50

PALMER / WILLIAMS: I've found a new baby (9.17). R. Eldridge / D, Gillespie. CHRISTIAN / GOODMAN: Seven come eleven (2.24). Ch. Christian. COOTS / GILLESPIE: You go to my head (3.02). K. Clarke / C. Hawkins. THOMAS: Drifting on a reed (3.06). C. Hawkins / T. Monk. MONK: Evidence (2.35). T. Monk. ARLEN / KOEHLER: Between the devil and the deep blue sea (5.12). B. Goodman. HART: Tiny's tempo (3.01). Ch. Parker. GERSHWIN: Embraceable you (3.26). Ch. Parker. DAMERON: Our delight (2.31). D. Gillespie. GILLESPIE: School days (5.47). D. Gillespie. GILLESPIE: A night in Tunisia (5.34). D. Gillespie. ROMBERG / HAMMERSTEIN: Softly as in a morning sunrise (3.27). J. Lewis / M. Jackson.