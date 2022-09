59:37

COLTRANE: Moment's notice (4.41). M. Stern. ROLLINS: Oleo (5.34). M. Stern. BURKE / VAN HEUSEN: Like someone in love (6.40). M. Stern. STERN: Frizz (5.39). M. Stern. PORTER: I love you (6.20). M. Stern. DAVIS: Nardis (7.38). M. Stern. COLTRANE: Giant steps (5.09). M. Stern. JONES / SYMES: There is no greater love (9.13). M. Stern.