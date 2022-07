59:47

ROBIN / RAINGER: Easy living (2.26). S. Criss. KAHN / CONN: The talk of the town (6.46). B. Kessell. CAYMMI: Saudade de Bahia (6.19). Ch. Byrd. CAYMMI: Samba da minha terra (3.08). J. Gilberto. JOBIM: Vivo sonhando (2.54). J. Gilberto. STYNE / CAHN: Time after time (2.46). Ch. Baker. JOBIM: Chega de saudade (2.00). J. Gilberto. JOBIM: Meditation (3.56). J. Gilberto. JOBIM: Corcovado (5.41). J. Gilberto. CAYMMI: Doralice (3.16). J. Gilberto. JOBIM: Wave (4.37). J. Gilberto. JOBIM: Desafinado (4.12). J. Gilberto