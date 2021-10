59:39

KERN / HAMMERSTEIN: Why do I love you? (6.40). J. Williams. KERN / HARBACH: Smoke gets in your eyes (3.25). D. Washington. KERN / FIELDS: Remind me (4.24). P. Lee. KERN / FIELDS: The way you look tonight (3.51). C. Wilson. KERN / HAMMERSTEIN: All the things you are (4.39). T. Bennett / B. Charlap. KERN / McHUGH: A fine romance (2.12). F. Sinatra. KERN / McHUGH: I won't dance (6.49). O. Peterson / S. Grappelli. KERN: Yesterdays (6.12). T. Montoliú J. Colina. KERN / HAMMERSTEIN: The folks who live on the hill (9.50). B. Mehldau