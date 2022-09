01:00:30

WILSON: Viva Tirado (5.43). G. Wilson. MINGUS / O’FARRILL: Slippers (3.55). Mingus Big Band. CUBER: Waltz for Geraldus (7.45). Three Baritone Saxophone Band. MULLIGAN: Song for Strayhorn (6.34). G. Mulligan. WEATHERLY: Danny Boy (3.12). A. Hibbler. ELLINGTON / GEORGE: I ain’t got nothing but the blues (2.40). D. Ellington & A. Hibbler. HANDY: Careless love (2.34). S. Eaglin. MOORE / BAXTER: Buzz me (2.51). L. Jordan. MOORE: Boulevard boogie (2.50). J. McVea. PAPARELLI / PACK / LEVEEN: Petootie pie (2.37). L. Jordan & E. Fitzgerald. VAN HEUSEN / BURKE: Life is so peculiar (3.20). L. Jordan & L. Armstrong. GERSHWIN: Love is here to stay (4.00). L. Armstrong & Ella Fitzgerald