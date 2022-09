59:28

KAPER / WASHINGTON: On Green Dolphin Street (5.58). J. Newman. GERSHWIN: I was doing all night (5.20). B. DeFranco. LIVINGSTON / EVANS: Never let me go (7.30). D. Friedman. GERSHWIN: I loves you Porgy (5.50). K. Jarrett. BERNSTEIN: Tonight (4.35). O. Peterson. HINDEMITH: Ragtime (3.22). P. Hindemith. OGERMAN: Symbiosis 2º movimiento (9.13). B. Evans / C. Ogerman. NELSON: Majorca (3.07). O. Nelson. ZIMMERLI: Modern music (5.00). B. Mehldau / K. Hays.