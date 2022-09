59:28

TURNER: Rebecca (2.44). B.J. Turner / P. Johnson. OTIS: It ain't the beauty (3.07). J. Otis. OTIS: If it's so baby (3.06). J. Otis. WHITNEY / KRAMER: Ain't nobody here but us chickens (3.02). L. Jordan. VAN HEUSEN / BURKE: Life is so peculiar (3.20). L. Jordan / L. Armstrong. HARRIS: Wynonie's blues (2.49). I. Jacquet. WALKER: Street walking woman (3.06). T Bone Walker. COBB: Blue Lou (3.42). A. Cobb. STONE: Cole slaw (3.08). F. Culley. BOSTIC: Flamingo (2.40). E. Bostic. STROUD: Gimme some (3.02). N. Simone. TRADICIONAL: Strange things happening everyday (2.53). S.R. Tharpe. CHASE: Jim Dandy (2.10). L. Baker. SCOTT: Tweedlee Dee (3.06). L. Baker. JORDAN: Red top (4.13). L. Jordan