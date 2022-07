01:00:27

McHUGH / FIELDS: Exactly like you (7.10). R. Garland / R,. Barretto. McHUGH / FIELDS: Indiana (5.16). S. Hamilton. MORTON: I Though I heard Buddy Bolden say (3.13). J.R. Morton. DAVIS: Spanish key (1.30). M. Davis. COREA: Crystal silence (6.59). Ch. Corea. MANCINI: Moon river (2.49) S. Vaughan. MANCINI: Days of wine and roses (2.24). T. Bennett / B. Evans. TURNER / LUNCEFORD: I'm walking through heaven with you (2.42). P. Lee. GREEN / HEYMAN: Out of nowhere (5.43). B. Carter. DUKE: Taking a chance on love (5.10) L. Young / T. Wilson. LAWRENCE / GROSS: Tenderly (3.09). T. Wilson. ADAIR / DENNIS: Everything happens to me (3.12). T. Wilson.