58:53

RAND / GRANT: Let there be love (2.45). N. Cole / G. Shearing. LOESSER / McHUGH: Say it (over and over again) (6.40). K. Elling. LOESSER: Brotherhood of man (3.37). O. Peterson / C. Terry. LOESSER: I've never been in love before (3.54). E. Elias. FRESU: Pour une femme (to Chet) (6.20). P. Fresu. SEBESKY: You can't go home again (7.34). E. Rava / P. Fresu. BACALOV / ZAMBRINI: Se non aves si piu te (7.49). S. Bollani. REA: Cercando te (4.06). D. Rea. HADEN: Hello my lovely (6.23). E. Pieranunzi / Ch. Haden