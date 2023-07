58:40

GERSHWIN: But not for me (3.47). E. Garner. DEARIE: Blossom's blues (3.12). B. Dearie. MOORE: Caldonia (2.17). B.B. King. MOORE: Let the good times times roll (2.47). L. Jordan. JORDAN / WALSH: Saturday night fish fry (3.58). L. Jordan. ROBINSON: Blue light boogie (5.11). L. Jordan. JORDAN: Baby it's cold outside (2.43). L. Jordan / E. Fitzgerald.. JORDAN: Petootie pie (2.37). L. Jordan / E. Fitzgerald. VAN HEUSEN / BURKE: Life is so peculiar (3.20). L. Jordan / L. Armstrong. WHITNEY / KRAMER: Ain't nobody here but us chickens (3.07). L. Jordan. JORDAN: Red Top (4.16). L. Jordan. JORDAN: Five guys named Moe (3.05). L. Jordan. JORDAN: Sure had a wonderful time last night (3.08). B.B. King. JORDAN: Groovin' in Paris 2 (3.00). L. Jordan