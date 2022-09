59:57

MONTROSE: A little duet for Zoot and Chet .(2.39) Ch. Baker / Z. Sims. ADAIR / DENNIS: Everything happens to me (3.19). Ch. Parker. GERSHWIN: I wants to stay here (3.46). B. DeFranco. ELLINGTON: Sophisticated lady (3.20). D. Ellington. SAUTER: A summer afternoon (5.59). S. Getz. GERSHWIN: I've got a crush on you (3.30). B. Evans / J. Wald. RODGERS / HART: Little girl blue (2.43). B. Evans / J. Wald. GERSHWIN: Someone to watch over me (4.34). E. Fitzgerald. CARMICHAEL / GORRELL: Georgia on my mind (3.38). R. Charles. YOUNG: Love letters (2.48). P. Lee. KERN / HAMMERSTEIN: The folks who live on the hill (4.33). G. Shearing. TOBIAS / ANHEM / LEMARE: Sweet and lovely (3.51). D. Gillespie. DESMOND: Late lament (4.09). P. Desmond