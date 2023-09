59:28

GERSHWIN: Soon (7.29). T. Hayes. DAVIS: Azure Te (2.33). M.L. Williams. COLTRANE: Giant steps (7.45). M. Schneider. GREER / KLAGER: Just you, just me (9.29). A. Cohn / H. Mobley / J. Coltrane / Z. Sims. KHAN / JONES: It had to be you (7.38). S. Hamilton / B. Pizzarelli. MILLER / COHN / STYNE: Sunday (4.43). H. Allen / J. Pizzarelli. JONES: Paul's bunion (3.01). P. Quinichette. QUINICHETTE / ROUSE: When the blues come on (5.49). P. Quinichette / Ch. Rouse