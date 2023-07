59:27

PIERANUNZI: Tales from the unexpected (5.22). E. Pieranunzi. PIERANUNZI: Foor Fee (3.11). E. Pieranunzi. PIERANUNZI: Miradas (4.33). E. Pieranunzi / Ch. Haden. PIERANUNZI: Elegos (4.29). E. Pieranunzi / Ch. Haden. MONK: I mean you (6.41). E. Pieranunzi. ROTA:: Amarcord ( 6.46). E. Pieranunzi. PIERANUNZI: Soundings (6.44). E. Pieranunzi. SCARLATTI: Soata K18 (3.47). E. Pieranunzi. PIERANUNZI: Mi sono inamorato di te (5.22). E. Pieranunzi