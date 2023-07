Clásicos del jazz y del swing

01:00:12

MAGIDSON / WRUBEL: Gone with the wind (4.35). D. Ellington / D. Byas. HAWKINS: Snack (2.37). C. Hawkins / D. Byas. RASKIN: Laura (4.16). D. Byas. MICHELOT: Jackie my little cat (5.17). D. Byas / B. Powell. WEBSTER / BYAS: Blues for Dotie Mae (7.09). B. Webster / D. Byas. GREEN / HEYMAN: I cover the waterfront (4.07). D. Byas. LIVINGSTON: It's the talk of the town .(3.28). D. Byas. McHUGH / FIELDS: Don't blame me (3.42). D. Byas. KERN: Yesterdays (8.52). D. Byas. ALFERAY: GDB (3.53). D. Byas