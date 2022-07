59:38

MONK: Antabus (8.51). D. Gordon. DAMERON: If you could see me now (5.21). D. Gordon. RAYE / DePAUL: Star eyes (6.52). D. Gordon. STYNE / CAHN: I guess I'll hang my tears out to dry (5.20). D. Gordon. GORDON: Montmartre (11.00). D. Gordon. WOLF / HERRON / SINATRA: I'm a fool to want you (6.44). D. Gordon. NOBLE / KESTER: Love locked out (4.48). D. Gordon.