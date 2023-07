Clásicos del jazz y del swing

59:08

WARREN / DUBIN: Summer night (4.21). K. Barron. LEGRAND: Summer of 42 (6.25). W. Herman. PREVIN / RASKIN: Lost in a summer night (4.14). J. Christy. PRESTON: Summer is gone (4.04). B. Dearie. STYNE / CAHN: The things we did last summer (3.18). F. Sinatra. JOHNSON: Dingy dong day (3.53). M. Johnson. MERCER: The summer wind (3.55). M. Peyroux. GERSHWIN: Summertime (2.58). B. Holiday. PETERSON: Summer nocturne (3.01). O. Peterson. HERBERT: Indian summer (4.32). J. Pass. BRUBECK: Summer song (4.05). J. Williams. ROBINSON / MAYER: Guess I'll go back home this summer (2.50). N. Cole