KERN: Till the clouds roll by (3.57). Ch. Byrd. ADAMSON: It's a wonderful world (3.45). Ch. Byrd. BYRD: Swing (3.23). Ch. Byrd. FELDER: Buck's hill (4.36). Ch. Byrd. TRADICIONAL: Where are the hebrew children (8.21). Ch. Byrd. ELLINGTON: It don't mean a thing (3.49). Ch. Byrd. ELLINGTON: Satin doll (2.35). Ch. Byrd. HANLEY: Zingl went the strings of my heart (4.31). Ch. Byrd. LENNON / McCARTNEY: Norwegian wood (6.14). Ch. Byrd. MOREIRA: Tambu /Tombo in 7/4) (6.15). Ch. Byrd. BLACKBURN / SUESSDORF: Moonlight in Vermont (2.45). Ch. Byrd