59:55

ELLINGTON: Ellington rides again (2.57). B. Webster / C. Terry. WEILL: Mack the Knife (5.20). O. Peterson / C. Terry. JOBIM: Wave (6.02). O. Peterson. JOBIM / MORAES: Eu sei que vou te amar (8.38). D. Sánchez. JOBIM / MENDONÇA: Samba de uma nota so (6.13). S. Getz. STYNE / CONDEM: Never never land (4.16). V. Guaraldi. LEPORACE / CORDOVIL: Jangada (3.22). L. Eversong. JOBIM: Favela (5.25). Ch. Byrd. JOBIM: Desafinado (6.53). Ch. Byrd