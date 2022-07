57:27

REVIS: Son Seals (5.56). E. Revis. PINE: Absolution (7.33). C. Pine. HUBBARD: Intrepid fox (10.02). W. Roney. HAYMES / BRANDT: That's all (3.49). S. Hamilton. DUKE / GERSHWIN: I can't get started (6.25) W. Vache. GATES / SIGMAN: It's all in the game (6.47). K. Jarrett. MARSALIS: Hymn / Scripture (7.55). W. Marsalis.